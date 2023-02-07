تشييع جثمان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

وُوري جثمان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، الثرى، اليوم الثلاثاء، في مدينة كراتشي بحضور حشد كبير.
ولم يصدر أي إعلان رسمي باسم الحكومة أو الجيش عن الجنازة التي لم يحضرها أي من الرئيس عارف علوي أو رئيس الوزراء شهباز شريف أو رئيس الأركان عاصم منير، كما لم يبث التلفزيون وقائعها.
توفي آخر قائد عسكري لباكستان (2001-2008) الأحد عن عمر يناهز 79 عاماً.
وأقيمت صلاة الجنازة في معسكر للجيش في كراتشي (جنوب) في مراسم بسيطة شارك فيها حوالي 10 آلاف شخص.
تم بعد ذلك نقل النعش، الذي لُف بالعلم الوطني وسط حراسة مشددة، إلى مقبرة عسكرية في كراتشي، المدينة التي لجأت إليها عائلة هذا الجندي السابق في القوات الخاصة للجيش الباكستاني، المولود في مدنية دلهي في الهند في الحادي عشر من أغسطس عام 1943، أي قبل أربع سنوات من تقسيم شبه القارة الهندية.
أطاح مشرف حكومة نواز شريف المدنية في أكتوبر 1999، دون إراقة دماء.