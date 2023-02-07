الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أكثر من 240 هزة ارتدادية في تركيا وسوريا

فريق إنقاذ ينتشل امرأة من تحت الأنقاض في تركيا
7 فبراير 2023 19:22

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، إنها سجلت 243 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا حتى الآن.

وأعلن يونس سيزر مدير الهيئة عن هذه الأرقام، صباح اليوم الثلاثاء، بعد يوم من وقوع زلزال قوي، أسفر عن مقتل الآلاف في تركيا وسوريا.

وقال رولا أمين، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الكثير من الناس يخشون البقاء في منازلهم في ظل وقوع الكثير من الهزات الارتدادية.

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل والعمارات في سباق مع الزمن وفي ظلّ طقس شديد البرودة.

وتجاوز عدد ضحاياه الزلزال حتى الآن خمسة آلاف قتيل في تركيا وسوريا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر قد يصل إلى 23 مليوناً.

أخبار ذات صلة
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
الدول التي تحركت لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا
المصدر: وكالات
تركيا
زلزال
هزة ارتدادية
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
شولتس: بوتين «لن يحقّق أهدافه» في أوكرانيا
اليوم 16:02
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
عربي ودولي
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
اليوم 16:01
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
الرياضي
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©