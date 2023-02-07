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أكثر من 240 هزة ارتدادية في تركيا وسوريا
فريق إنقاذ ينتشل امرأة من تحت الأنقاض في تركيا
7 فبراير 2023 19:22
قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، إنها سجلت 243 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا حتى الآن.
وأعلن يونس سيزر مدير الهيئة عن هذه الأرقام، صباح اليوم الثلاثاء، بعد يوم من وقوع زلزال قوي، أسفر عن مقتل الآلاف في تركيا وسوريا.
وقال رولا أمين، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الكثير من الناس يخشون البقاء في منازلهم في ظل وقوع الكثير من الهزات الارتدادية.
تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل والعمارات في سباق مع الزمن وفي ظلّ طقس شديد البرودة.
وتجاوز عدد ضحاياه الزلزال حتى الآن خمسة آلاف قتيل في تركيا وسوريا.
وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر قد يصل إلى 23 مليوناً.
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