روسيا تحذّر الناتو من تصعيد خطير في أوكرانيا

قال سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعليا إلى الصراع، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى «لا يمكن التنبؤ به» من التصعيد.
وذكر شويجو، في مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين من الجيش «الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون إطالة أمد الصراع لأكبر فترة ممكنة».
وأضاف «حتى يفعلوا ذلك، بدأوا في توفير أسلحة هجومية ثقيلة وحث أوكرانيا علانية على الاستيلاء على أراضينا. في الواقع، مثل هذه الخطوات تجر دول حلف شمال الأطلسي إلى الصراع ويمكن أن تؤدي إلى مستوى لا يمكن التنبؤ به من التصعيد».
وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بأكثر من 20 مليار دولار أميركي منذ بد الأزمة الحالية في فبراير من العام الماضي. ومن المقرر أن تزود كييف بصواريخ ذات مدى أطول في إطار حزمة أسلحة جديدة بقيمة ملياري دولار أُعلن عنها الأسبوع الماضي.
وقال شويجو أيضاً، إن العمليات العسكرية بالقرب من فوليدار ومدينة بخموت بشرق أوكرانيا «تمضي بشكل جيد».
وشنت روسيا أيضاً هجوماً على فوليدار، وهي معقل تسيطر عليه أوكرانيا في الجنوب عند التقاطع الاستراتيجي بين خطوط الجبهة الشرقية والجنوبية.