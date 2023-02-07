الصين تعلن نتائج مشجعة بعد وقف سياسة «صفر كوفيد»

أظهرت دراسة جديدة العاصمة أنه لم تظهر أي متحوّرة جديدة لـ«كوفيد-19» في بكين في الأسابيع التي أعقبت تخلي الصين عن سياستها «صفر كوفيد» نهاية العام الماضي.
وشهدت الصين تفشيا لفيروس كورونا المستجد بعد رفع التدابير الصحية الصارمة اعتباراً من مطلع ديسمبر، ما أثار مخاوف من أن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أرضاً خصبة لمتحوّرات جديدة أكثر قابلية للانتقال أو أكثر خطورة.
وإثر ذلك، فرضت العديد من الدول قيوداً جديدة على المسافرين من الصين.
لكن بحسب دراسة جديدة، نشرت في نشرت في مجلة «ذي لانست» الطبية المتخصصة أجراها باحثون صينيون وحللت 413 عينة من بكين بين 14 نوفمبر و20 ديسمبر «لا يوجد دليل على ظهور متحوّرات جديدة» خلال هذه الفترة.
وأكثر من 90 % من الإصابات كانت بالمتحوّرتين الفرعيتين من أوميكرون BF.7 وBA5.2 الموجودتين أصلا في الصين واللتين تجاوزتهما في الدول الغربية متحوّرات فرعية أكثر قدرة على الانتقال.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جورج غاو، عالم الأوبئة في معهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم «يشير تحليلنا إلى أن اثنتين من المتحوّرات الفرعية المعروفة سابقاً لـ«أوميكرون» كانتا مسؤولتين بشكل أساسي عن زيادة عدد الإصابات في بكين، وربما في كل الصين».