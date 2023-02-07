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تبون يؤكد وقوف الجزائر مع سوريا

تبون يؤكد وقوف الجزائر مع سوريا
7 فبراير 2023 18:11

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لنظيره السوري بشار الأسد، وقوف الجزائر إلى جانب سوريا ومساهمتها في التخفيف من المحنة الأليمة التي يعيشها الشعب السوري جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صحفي، إن الرئيس تبون أجرى اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع بشار الأسد "جدد له فيها باسمه وباسم الشعب الجزائري تعازيه الخالصة، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا"، كما أكد وقوف الجزائر ومساهمتها في التخفيف من هذه المحنة على الشعب السوري الشقيق. وأوضحت الرئاسة أن الأسد شكر تبون، على "موقفه الأخوي النبيل المتضامن"، معربا عن تقديره الكبير للتضامن المتأصل في الشعب الجزائري، لاسيما وأن "الجزائر أول من استجاب لنداء المساعدة، وأن سوريا تدرك في مثل هذه الظروف، مواقف وخصال الشعب الجزائري ولن تتردد في طلب أي مساعدة من الشقيقة الجزائر".

المصدر: د ب أ
عبد المجيد تبون
بشار الأسد
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