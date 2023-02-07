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لبنان يبدي استعداده لتسهيل عمل قوافل الإغاثة إلى سوريا

لبنان يبدي استعداده لتسهيل عمل قوافل الإغاثة إلى سوريا
7 فبراير 2023 17:14

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  عبدالله بوحبيب، اليوم الثلاثاء،  استعداد  بلاده لتقديم المساعدة من أجل تسهيل عمل المنظمات الدولية لمرور قوافل الإغاثة إلى سوريا بما يخفف من معاناة الجرحى والمصابين والمنكوبين ، ويؤمن المستلزمات الضرورية اللازمة للحد من تداعيات الزلزال المُدمر.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين،  في بيان صحفي اليوم ، إنه "استجابة للأوضاع الإنسانية والعلاقات الأخوية، اجتمع الوزير بوحبيب بناءً على طلبه بنائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا بحضور رؤساء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( أونروا) ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ،  ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا)  وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان".

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ووفق البيان، جرى خلال الاجتماع " استعراض حجم الدمار والخسائر الفادحة التي لحقت بسوريا جراء الزلزال المدمّر وضرورة مسارعة المجتمع الدولي لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المنكوبين والتخفيف من وطأة الكارثة، وفي هذا السياق تم تبادل الآراء حول أفضل السبل للتنسيق والتعاون لمساعدة المناطق السورية المنكوبة". واتفق الطرفان على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة لمواكبة عمليات تقديم العون والدعم اللازم للمتضررين من الزلزال.

المصدر: د ب أ
لبنان
سوريا
زلزال
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