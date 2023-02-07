كل ما تريد معرفته عن زلزال تركيا وسوريا حتى الساعة

أسفرت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب تقارير رسمية جديدة صدرت الثلاثاء، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون انتشال ناجين من تحت الأنقاض.

في ما يلي ما نعرفه عن هذه الكارثة:

- وقعت أول هزّة بقوة 7,8 عند الساعة 04,17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرينتش) الاثنين.

وحُدّد مركز الزلزال في مقاطعة كهرمان مرعش (جنوب شرق)، على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الحدود السورية وعلى عمق 17,9 كيلومتراً تقريباً.

وتَلت هذا الزلزال عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7,5 عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا، على بعد أربعة كيلومترات جنوب شرقي مدينة إكينوزو.

- قضى أكثر من خمسة آلاف شخص وأُصيب الآلاف في تركيا وسوريا فيما لا يزال كثيرون عالقين تحت أنقاض آلاف المباني.

وقُتل 3419 شخصا على الأقل في جنوب شرق تركيا وما لا يقل عن 1062 في شمال سوريا، لتصل حصيلة الضحايا الإجمالية حتى الآن إلى ما لا يقل عن 5021، وفقا لمصادر رسمية وطبية.

- تضررت عدة مواقع أثرية في سوريا، منها قلعة حلب التي بُنيت في القرون الوسطى بالإضافة إلى مدينة حلب القديمة التي صُنّفت في العام 2018 ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر .

في تركيا، تحدّث الرئيس رجب طيب إردوغان عن انهيار نحو ثلاثة آلاف مبنى في سبع مقاطعات مختلفة، فيما حدّدت الهيئة العامة لإدارة الكوارث 2834 مبنى منهارًا.

وتأثرت أيضًا مدن مثل أضنة وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر، وكذلك إسكندرون وأديامان حيث انهارت مستشفيات حكومية.

- وفق الرئيس التركي، عرضت 45 دولة تقديم مساعدتها. ويتوقّع أن تصل أولى فرق الإنقاذ الأجنبية، خصوصًا من فرنسا وقطر، الثلاثاء إلى تركيا.

وتعهدّت الولايات المتحدة بإرسال 160 مسعفًا تقريبًا، فيما أعلنت بكين الثلاثاء إرسال مساعدة بقيمة 5,9 مليار دولار تشمل إرسال مسعفين متخصصين في الأماكن الحضرية وفرق طبية ومعدات طبية للطوارئ.



