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اندلاع حريق كبير في ميناء الإسكندرونة بعد زلزال تركيا

اندلاع حريق كبير في ميناء الإسكندرونة بعد زلزال تركيا
7 فبراير 2023 16:27

 تسعى سلطات الموانئ التركية إلى إخماد حريق كبير شب في ميناء مدينة الإسكندرونة، جنوبي البلاد، في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا أمس الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في دمار واسع النطاق.

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وأظهرت صور نشرت اليوم الثلاثاء مشاهد لحاويات محترقة. ولا تزال ألسنة اللهب والدخان الأسود ترتفع في سماء الميناء. وذكرت صحيفة حريت التركية اليوم الثلاثاء ، أن الحريق اندلع أمس، لأسباب لا تزال غير واضحة، بعدما تساقطت الحاويات فوق بعضها بعضا واشتعلت فيها النيران. وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، الرسمية، بأن سفينة تابعة لخفر السواحل تساعد في إخماد الحريق.

المصدر: د ب أ
تركيا
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