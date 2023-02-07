الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي ينشر 1150 من رجال الإنقاذ في تركيا

الاتحاد الأوروبي ينشر 1150 من رجال الإنقاذ في تركيا
7 فبراير 2023 15:47

قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، اليوم الثلاثاء، إنه تم حشد سبعة وعشرين فريقا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار واسع.

أخبار ذات صلة
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
الدول التي تحركت لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا

وغرد لينارتشيتش عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:" تضامن الاتحاد الأوروبي في أفضل حالاته". وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذه الفرق جاءت من 19 دولة أوروبية مختلفة، من بينها مونتينيجرو  (الجبل الأسود) وألبانيا، وهما ليستا عضوتين في التكتل. وتضم هذه الفرق 1150 من عمال الإنقاذ و 70 كلبا مدربا. وتم تنسيق نشر هذه الفرق عبر ما يسمى بآلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي يمكن من خلالها طلب المساعدة الطارئة من التكتل، ومن البلدان الأخرى المشاركة في النظام، حين الضرورة.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
تركيا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
شولتس: بوتين «لن يحقّق أهدافه» في أوكرانيا
اليوم 16:02
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
عربي ودولي
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
اليوم 16:01
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
الرياضي
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©