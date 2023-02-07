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فتح الأجواء اللبنانية لهبوط الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لسوريا

فتح الأجواء اللبنانية لهبوط الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لسوريا
7 فبراير 2023 14:08

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، توجه بعثة لبنانية إلى سوريا صباح اليوم الثلاثاء، للمساعدة في عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر.

وقال الوزير حمية، في تصريح اليوم، إن "بعثة لبنانية مؤلفة من الصليب الأحمر، وفوج إطفاء بيروت، والدفاع المدني، وإدارة الكوارث والجيش توجهت إلى سوريا صباح اليوم لتساعد في عملية إنقاذ الضحايا من تحت الركام"، واصفاً  الزلزال الذي وقع في سوريا بـ "الكارثة" الإنسانية.

وأضاف: "بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإن مطار بيروت ومرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، وأجواءنا كلها ستكون مفتوحة، لهبوط الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الانسانية على أنواعها إلى سوريا، ومعفاة من كامل الرسوم والضرائب".

وتابع حمية: " نحن جيران سوريا، المرافئ اللبنانية والمطار "بخدمة الشعب السوري في محنته اليوم".

وأعلن الجيش اللبناني أنه سيرسل 15 عنصرا من فوج الهندسة إلى سوريا للمساهمة في أعمال الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.  كما أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ، في تصريح ، إرسال فريق من الدفاع المدني إلى سوريا للمساهمة في عمليات الانقاذ،  مشيراً إلى أن  فريقاً من الدفاع المدني توجه أمس الاإثنين إلى تركيا للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

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