الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فيتنام تحبط أكبر عملية لتهريب العاج

فيتنام تحبط أكبر عملية لتهريب العاج
7 فبراير 2023 13:19

قالت السلطات الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، إن موظفي الجمارك ضبطوا أكثر من 600 كيلوجرام من أنياب الفيلة مخبأة داخل حاويتين قادمتين من إفريقيا. وتعد هذه أكبر عملية ضبط للعاج المهرب تشهدها البلاد منذ أكتوبر 2018. وعثرت سلطات الجمارك في مدينة هاي فونج الساحلية، شمالي البلاد، أمس الاثنين، على نحو 130 كيلوجراما من العاج مخبأة بحاوية لشحن قرون الأبقار قادمة من نيجيريا، حسبما أفادت مصلحة الجمارك في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن عملية الضبط جاءت بعد اكتشاف 490 كيلوجراما من العاج الأفريقي يوم الخميس الماضي في ميناء لاتش هوين بنفس المدينة. وكانت الحاويتان في طريقهما إلى شركة في العاصمة الفيتنامية هانوي، على أنهما تحويان "قرون أبقار"، حيث إنه مسموح باستخدامها في الحرف اليدوية بفيتنام.

أخبار ذات صلة
استقالة رئيس فيتنام

يشار إلى أن استيراد أو تصدير العاج ممنوع في فيتنام ولكن يمكن بيعه بسعر يتراوح بين 1200-770 دولار للكيلوجرام الواحد، وغالبا ما يتم استخدام البلاد كمحطة ترانزيت، للعاج الأفريقي في طريقه إلى الصين. وتم حظر التجارة الدولية للعاج منذ عام 1989 باستثناء المزادات الموسمية من المخزون.

المصدر: د ب أ
فيتنام
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
شولتس: بوتين «لن يحقّق أهدافه» في أوكرانيا
اليوم 16:02
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
عربي ودولي
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
اليوم 16:01
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
الرياضي
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©