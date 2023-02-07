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قتلى الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 5000

قتلى الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 5000
7 فبراير 2023 13:11

كابد عمال إنقاذ منهكون لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض مع تجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا خمسة آلاف قتيل اليوم الثلاثاء فيما خيم اليأس على المشهد وأعاق هول الكارثة جهود الإغاثة.
وشهد صحفيون من رويترز أعمال الإنقاذ تجري في واحدة بين عشرات الأكوام من الركام في مدينة أنطاكية التركية التي تقع قرب الحدود السورية وانهارت فيها مبان من عشرة طوابق.
واقتربت درجات الحرارة من التجمد وانهمر المطر ولا توجد كهرباء ولا وقود في المدينة.
وهز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين فأسقط آلاف المباني بما في ذلك العديد من المجمعات السكنية ودمر مستشفيات وجعل الآلاف بين مشرد ومصاب.
وقال نائب الرئيس التركي إن إجمالي عدد قتلى الزلزال في بلده بلغ 3419.
وقالت الحكومة السورية وخدمة إنقاذ في شمال غرب البلاد إن عدد القتلى في سوريا يتجاوز 1500 قتيل.
وأعاق طقس الشتاء القارس جهود الإنقاذ طوال الليل.

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المصدر: رويترز
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