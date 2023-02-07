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كوريا الجنوبية تقدم 5 ملايين دولار لمساعدة ضحايا زلزال تركيا

من موقع الزالزال في تركيا
7 فبراير 2023 12:50

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، عزمها تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 5 ملايين دولار أميركي إلى تركيا وإرسال نحو 110 أفراد لدعم أعمال البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب، نقلا عن وزارة الخارجية  الكورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليم سو سوك في مؤتمر صحفي، إن طائرات عسكرية ستحمل الإمدادات الطبية إلى تركيا، التي ضربها زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار واسع. وقال المتحدث إن الفريق سيتألف من أكثر من 60 عضوا من فريق الإغاثة الخاص بحالات الكوارث الكوري و50 عسكريا.

وأمر الرئيس الكوري يون سوك يول الحكومة في وقت سابق اليوم، بإرسال عمال إنقاذ وإمدادات طبية بشكل عاجل، كما تحدث وزير الخارجية بارك جين مع مراد تامر، السفير التركي لدى كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم وتعهد بتقديم دعم نشط للدولة التي ضربها الزلزال.

 

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المصدر: وكالات
تركيا
زلزال
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