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رصد منطاد صيني فوق كوستاريكا

بالون صيني
7 فبراير 2023 10:46

شوهد منطاد صيني فوق كوستاريكا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية يوم الاثنين.

ونقلت وزارة خارجية كوستاريكا عن السفارة الصينية في سان خوسيه قولها إنها تأسف للحادث وأن الغرض من الجهاز علمي حصرا ويخدم معظمه الأرصاد الجوية.

وقالت السفارة أيضا إن المنطاد لا يشكل تهديدا لأي دولة وأنه انتهى به المطاف فوق كوستاريكا عن طريق الخطأ بسبب الظروف الجوية والقدرة المحدودة على التوجيه الذاتي.

وقالت بكين إن كلا من المنطاد الذي شوهد فوق كولومبيا والآخر الذي أسقطته الولايات المتحدة يخدمان "أغراضا مدنية"، وقد انحرفا عن مسارهما وكان من الصعب المناورة.

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المصدر: وكالات
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