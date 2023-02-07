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سوريا.. مئات الأسر لا تزال محاصرة تحت الأنقاض والوقت ينفد لإنقاذها

سوريا.. مئات الأسر لا تزال محاصرة تحت الأنقاض والوقت ينفد لإنقاذها
7 فبراير 2023 10:22

قال رئيس الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة بعد الزلزال العنيف الذي وقع أمس.

وأضاف رائد الصالح، أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا، حيث قتل وجرح المئات.

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المصدر: وكالات
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