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الصين تقدم 6 ملايين دولار مساعدات طارئة لتركيا بعد الزلزال

أنقاض وأضرار خلفها الزلزال الذي وقع في تركيا
7 فبراير 2023 09:22

قال التلفزيون الصيني المركزي اليوم الثلاثاء إن بكين ستقدم دفعة أولى قدرها 40 مليون يوان (5.9 مليون دولار) مساعدات طارئة لجهود الإغاثة في تركيا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وأضاف أن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدة طارئة قيمتها 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا.

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