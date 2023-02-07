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الجزائر ترسل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى سوريا

الجزائر ترسل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى سوريا
7 فبراير 2023 09:05

غادر فريق من جهاز الدفاع المدني الجزائري البلاد مساء الاثنين، متوجها إلى سوريا للمشاركة في عمليات الانقاذ والإغاثة إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

وأشرف وزير الداخلية إبراهيم مراد، على العملية، تنفيذا لتعليمات رئيس البلاد عبد المجيد تبون. ويتكون الفريق الجزائري من 86 عنصرا مجهزين بمختلف المعدات اللازمة للتدخل والبحث تحت الأنقاض.

من جهة أخرى، أشرف مراد، رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، على شحن مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا بحمولة تقدر بـ 210 أطنان. كان فريق إنقاذ يضم 86 عنصرا من الدفاع المدني غادر الجزائر في وقت سابق من يوم الاثنين متوجها إلى تركيا للمساهمة في جهود الانقاذ والإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من البلاد.

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المصدر: وكالات
الجزائر
زلزال
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