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إنقاذ آلاف العالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال العنيف

رجال الإنقاذ يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في تركيا
7 فبراير 2023 08:28

في حصيلة جديدة، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم إنقاذ أكثر من 7 آلاف من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الإثنين.

وقالت الإدارة أن حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وبلغت قوته 7.8 درجات، ارتفعت إلى 2921 قتيلا.

وفي تصريح سابق لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، فإن هناك 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.

وحسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن أوقطاي، فقد تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

وذكر أوقطاي أن الزلزال أثر على مناطق واسعة في تركيا وخارجها، مبينا أن الفرق المختصة بدأت أعمال البحث والإنقاذ منذ اللحظات الأولى.

وإلى جانب الخسائر البشرية، انهار أكثر من ألف مبنى بالكامل، وفق أقطاي.

ويعد الزلزال أكثر الزلازل فتكا في البلاد منذ آخر مماثل القوة في عام 1999 دمر منطقة بحر مرمرة الشرقية المكتظة بالسكان بالقرب من إسطنبول، مما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

ووفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش، وتسبب في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية والعربية.

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المصدر: وكالات
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