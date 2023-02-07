الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك

عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
7 فبراير 2023 07:56

أعلن مسؤولون بولاية دورانجو في شمال المكسيك أمس الاثنين عن وفاة أخرى ناجمة عن تفش غامض للالتهاب السحائي، مما رفع مجمل الضحايا المرتبطين بالمرض إلى 35.

وحتى الآن وثقت السلطات الصحية في الولاية الريفية إلى حد بعيد 79 حالة إصابة بالالتهاب السحائي خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويرتبط ذلك المرض عادة بالتهاب مؤلم في الدماغ والحبل الشوكي، وغالبا ما يحدث بسبب فيروس أوفي بعض الحالات نتيجة بكتيريا أو عدوى فطرية.

وأكدت السلطات الحالة الأولى للالتهاب السحائي في دورانجو في أواخر العام الماضي.

وتبلغ السلطات الصحية في دورانجو عن حالات جديدة كل يوم تقريبا، بالإضافة إلى حالات تستدعي دخول المستشفى ووفيات ناجمة عن المرض.

ووصفت حكومة ولاية دورانجو في منشور على موقعها الإلكتروني تفشي الالتهاب السحائي المستمر بأنه "وضع غير مسبوق في العالم"، مؤكدة أن المسؤولين على جميع مستويات الحكومة المكسيكية يعملون معا في محاولة لتحديد أفضل سبل علاج المرضى.

ومن غير المعلوم متى بدأ التفشي في دورانجو، أو عدد المرضى الذين تعافوا من تفش سابق للمرض.
ولم ترد وزارة الصحة المكسيكية بعد على طلب للتعليق.

أخبار ذات صلة
«بي إم دبليو» تتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية
الصايغ: فرص للتعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والمكسيك
المصدر: وكالات
الدماغ
المكسيك
التهاب السحايا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
شولتس: بوتين «لن يحقّق أهدافه» في أوكرانيا
اليوم 16:02
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
عربي ودولي
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
اليوم 16:01
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
الرياضي
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©