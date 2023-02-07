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ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
7 فبراير 2023 07:14

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وبلغت قوته 7,8 درجات الى 2,921 قتيلا، وفق ما أفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا إلى 4,365 جراء زلزال يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

 واصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا بأيديهم العارية ووسط برد قارس الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.
وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو.

تُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

وتشل الأحوال الجوية في هذه المنطقة الجبلية المطارات الرئيسية حول دياربكر وملطية مع تواصل تساقط الثلوج بكثافة.

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المصدر: وكالات
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