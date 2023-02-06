«كهرمان مرعش».. كارثة مروعة تضرب سوريا وتركيا

دمشق، أنقرة (الاتحاد، وكالات)

قتل وأصيب آلاف الأشخاص ودمرت وتضررت آلاف المباني في سوريا وتركيا جراء زلزال مدمر بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة «كهرمان مرعش» جنوب تركيا فجر أمس، فيما يتوقع ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت أنقاض المباني المدمرة. والزلزال الذي وقع في منطقة «كهرمان مرعش» على مقربة من الحدود مع سوريا، شعر به سكان دول عدة، مثل لبنان والأردن ومصر، في حين تضررت مناطق بشدة من الكارثة.

وأظهرت الصور من تركيا دماراً واسعاً، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى أنقاض المباني، لأجل إخراج ناجين عالقين تحت الأنقاض. وعقب الزلزال الأول، تم تسجيل هزة أرضية أخرى جديدة بشدة 7.5 درجة، بعد ظهر أمس، شمال شرقي تركيا.

وأفادت وكالة الكوارث التركية بمقتل 1765 شخصاً وإصابة نحو 12 ألفاً.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني 7 أيام على ضحايا الزلزال. وقال: «سيتم تنكيس الأعلام حتى يوم 12 فبراير الجاري حداداً على ضحايا الزلزال». وأوضح أردوغان في وقت سابق، أن أعمال الإنقاذ مستمرة لمواجهة آثار الزلزال، مؤكداً في كلمة له، أن ما حدث «كارثة تاريخية» وأسوأ زلزال يضرب تركيا منذ عام 1939.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن طائرات نقل تابعة للجيش التركي نقلت فرق البحث والإنقاذ ومعداتهم إلى الأماكن المنكوبة، كما تقوم طائرات إسعاف بتنفيذ مهام في إطار «ممر المساعدة الجوية».

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار استنفار مؤسسات الدولة لتقليص أضرار الزلزال، وتضميد الجروح، والوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، لافتاً إلى تشكيل خلية أزمة في وزارة الدفاع إثر الزلزال لتقديم المساعدات اللازمة. وتفقد أكار، قبيل توجهه إلى منطقة الزلزال برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية موسى آفسافار، سير العمل في قاعدة عسكرية للنقل الجوي في أنقرة.

بدوره، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب لإنقاذ المتضررين.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن صويلو قوله، إن «وزارته رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وإن هذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية». ويقوم نحو 9 آلاف من عمال الإنقاذ بالبحث عن ناجين، بحسب الرئيس أردوغان الذي قال إن 45 دولة، إلى جانب «الناتو» والاتحاد الأوروبي، عرضوا تقديم مساعدة. وأظهرت الصور انهياراً في قلعة غازي عنتاب التاريخية التي يعود تاريخ إقامتها إلى القرن الثاني بعد الميلاد.

وكانت القلعة بمثابة موقع سياحي يقصده الكثير من الزوار في المنطقة، لكن الزلزال ألحق دماراً وُصف بالهائل.

وفي سوريا، تجاوزت حصيلة الضحايا في عموم مناطق الحكومة والمعارضة، 1300 قتيلاً، بالإضافة إلى آلاف الجرحى. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أُسقطت مبانٍ بشكل كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سورية غالبيتها ضمن مناطق شمال غربي سوريا، منها «اللاذقية وحماة وحلب ومارع والباب وإعزاز وجنديرس، وسرمدا ومعرة مصرين ودركوش وحارم وعزمارين وزردنا وسلقين ورام حمدان وجسر الشغور»، كما حدثت أضرار في عموم مناطق شمال غربي سوريا. وأشار الدفاع المدني إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ. وقال عضو في الدفاع المدني السوري في مقطع مصور على «تويتر»: «الوضع مأساوي جداً، عشرات المباني انهارت في مدينة سلقين» بريف إدلب. وأظهرت الصور وضعاً مأساوياً في مستشفى «باب الهوى»، حيث غص المكان بالجرحى، بينما بدت وجوه الأطفال مضرجة بالدماء.

وبدا الأطفال والبالغون الذين قصدوا المستشفى، وقد علا الغبار وجوههم، بسبب انهيارات المباني التي تنذر بتشريد الكثير من الأسر. وطالب المرصد السوري، الجهات الدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ المصابين والوقوف على الكارثة في ظل ضعف فرق الإنقاذ السورية.

وأضاف أن نحو 2000 مفقود ومصاب في المناطق المتضررة بشمال غربي سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» بدورها، أن وزارة الدفاع حشدت جميع وحداتها وتشكيلاتها في جميع محافظات البلاد لتقديم المساعدة الفورية للسكان المتضررين من الزلزال، والبحث عن الأشخاص تحت الأنقاض. وطالت الأضرار الناتجة عن الزلزال العنيف مواقع أثرية عدة، أبرزها قلعة حلب، على ما أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا.

وقال همام سعد، المدير العام لمديرية المتاحف والمعالم السياحية والآثار في سوريا: «قلعة حلب التي تعد موقع التراث العالمي لـ(اليونسكو) تضررت جراء الزلزال، تلقينا تقارير عن حدوث صدع في قلعة حلب وأرسلنا فريقاً من المختصين لتفقد الموقع وتقييم الأضرار». وناشدت الحكومة السورية، المجتمع الدولي مدّ يد العون لدعمها بعد الزلزال المدمر.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان «تناشد سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية، مدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر».