تضامن عربي ودولي واسع مع سوريا وتركيا

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دول العالم عن تضامنها مع سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له الدولتان، فيما أعلنت عشرات الدول عن إرسالها أو استعدادها لإرسال فرق مختصة للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ، بينما سيرت دول أخرى جسوراً جوية لتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لمواجهة آثار الكارثة.

وقررت الكويت إنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية إلى تركيا لمساندتها بمواجهة آثار الزلزال.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري فيصل المقداد، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن شكري نقل إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وفي لبنان، قال وزير البيئة ناصر ياسين، إن بلاده سترسل فريق إنقاذ مؤلفاً من 72 شخصاً من الجيش والدفاع المدني والإطفاء إلى تركيا للمساعدة في جهود البحث الجارية جراء الزلزال.

وفي الجزائر، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساهمة في جهود إنقاذ متضرري الزلزال.

كما أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أنه «بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، سترسل المملكة مساعدات إلى سوريا وتركيا للإسهام في الجهود الإغاثية».​​​​​​​ ونعى مجلس حكماء المسلمين ضحايا الزلزال.

وأعرب المجلس، في بيان له، عن تضامنه الكامل مع الشعبين السوري والتركي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للمساعدة في إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.كما دعا المجلس العالمي للتسامح والسلام، الدول والمؤسسات ذات الصلة، إلى تقديم يد العون، بهدف تعزيز جهود الإنقاذ الجارية في كل من سوريا وتركيا جراء الزلزال.

دولياً، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه وجه فريقاً للتنسيق مع تركيا وتوفير كل المساعدات اللازمة إثر الزلزال.

وتستعد 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، لإرسال فرق مختصة إلى تركيا، للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

وفي مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بالازس أوجواري، إن بلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، وفرنسا، واليونان، وهولندا، وبولندا ورومانيا، والمجر، وإيطاليا، وإسبانيا، ومالطا وسلوفاكيا، سترسل إلى تركيا فرقاً مختصة بالبحث والإنقاذ.

بدوره، أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي عقب الزلزال المدمر.

وقال المفوض الأوروبي إن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي بصدد نشر فرق إنقاذ من أوروبا في تركيا.

كما أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن بلاده سترسل دعماً فورياً إلى تركيا يشمل فريقاً من 76 متخصصاً في البحث والإنقاذ ومعدات وكلاب إنقاذ.

وقررت الحكومة الفرنسية، إرسال مسعفين ورجال إنقاذ من الحماية المدنية إلى تركيا لمتابعة عمليات الإنقاذ.

بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان، إن بلاده سترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الزلزال، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتضامنه مع الجرحى.

وأعلنت روسيا استعدادها لإرسال فرق إنقاذ إلى تركيا للمساهمة في إزالة آثار الزلزال.

وعلى صعيد متصل، نقلت «تاس» عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية في قاعدة «حميميم» الواقعة في ضواحي مدينة اللاذقية في سوريا تواصل مناوبتها كالمعتاد بالرغم من الزلزال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تمت تعبئة 300 جندي و60 آلية بهدف رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا، وتقديم مساعدة طبية.