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الأمم المتحدة: نعوّل على المجتمع الدولي لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

الأمم المتحدة: نعوّل على المجتمع الدولي لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا
7 فبراير 2023 02:39

نيويورك (الاتحاد)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن فرق الأمم المتحدة موجودة ميدانياً في تركيا وسوريا لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة في أعقاب الزلزال القوي.
وأضاف جوتيريش: «نعوّل على المجتمع الدولي في مساعدة آلاف العائلات المتضررة من هذه الكارثة، والعديد منهم صاروا بالفعل في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في المناطق التي يشكل الوصول إليها تحدياً».
كما وقف ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دقيقة صمت في الجمعية العامة، حداداً على ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا رولا أمين، إن الوضع الإنساني في سوريا «هش» والزلزال القوي الذي ضرب المنطقة «زاد المأساة»، محذرة من أن عاصفة شتوية شديدة القوة تزيد صعوبة عمليات الإنقاذ.

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توقف تدفقات النفط لمحطة «جيهان» التركية
أوقفت تركيا تدفقات النفط الخام إلى محطة جيهان للتصدير الواقعة على ساحل البحر المتوسط، كإجراء احترازي في أعقاب وقوع الزلزال المدمر، بحسب ما قاله مسؤول مطلع على الأمر. وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن شركة «بوتاش» الحكومية التركية التي تتولى إدارة وتشغيل خطوط أنابيب النفط الخاصة بالبلاد، اتخذت هذا القرار بعد وقوع واحد من أقوى الزلازل في منطقة الشرق الأوسط منذ أعوام. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتم رصد أي تسريبات في خطوط الأنابيب التي تغذي الميناء. 
 وتمر خطوط أنابيب النفط التي تربط تركيا بالمنتجين في العراق وأذربيجان عبر المناطق التي ضربها الزلزال، كما تضم المنطقة محطة جيهان الرئيسية للطاقة في تركيا. 

 

الأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريش
تركيا
سوريا
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