شهود عيان في سوريا وتركيا لـ«الاتحاد»: الوضع مأساوي والخراب في كل مكان

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تحدث شهود عيان في سوريا وتركيا لـ«الاتحاد» عن تجاربهم لحظة وقوع الزلزال المدمر، واصفين ما حدث بـ«الكارثة المروعة».

وقال شاهد عيان من حلب إنه هرع لخارج المنزل فور حدوث الزلزال، حيث شاهد الخراب.

أشار الشاهد الذي يدعى عامر إلى وقوع مئات الضحايا، قائلاً إنه يتوقع ازدياد أعداد الضحايا بسبب وجود العديد من العائلات تحت الأنقاض.

وتحدث شاهد عيان آخر من مدينة أنطاكيا التركية لـ«الاتحاد» قائلاً: إن «الوضع مأساوي، ومع ذلك يعمل الناس بالتعاون مع الجهات الحكومية في إغاثة المتضررين»، مشيراً إلى أن العديد من المنظمات الإغاثية عملت منذ وقوع أول هزة أرضية على المساعدة والإسراع في مساعدة المتضررين خاصة مع الوضع المأساوي.

سارة سويلم، صحفية عربية مقيمة في تركيا، أشارت بدورها إلى أن هناك وجود أزمة في المباني المتضررة جراء الزلزال.

وقالت: إن مكتب وزير النقل التركي نفسه تعرض لهزة أرضية أثناء مؤتمر صحفي للحديث عن أضرار الزلزال، في الوقت الذي تعمل الحكومة بالتعاون مع جهات المجتمع المدني في كافة المدن التركية المتضررة على النزول للأرض ومساعدة المتضررين الموجودين بالآلاف في الشوارع التركية، بينما توجد حالة كبيرة من الخوف لدى كافة الشعب التركي.