«مصارف لبنان» تعلن إضراباً مفتوحاً

بيروت (الاتحاد)

أعلنت جمعية مصارف لبنان بدء البنوك اللبنانية إضراباً مفتوحاً، اعتباراً من اليوم، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية.

وقالت الجمعية، في بيان: إن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة «الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين».

وفي هذه الأثناء، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه «لا أفق واضحاً لإنهاء الشغور الرئاسي في البلاد». وقال ميقاتي، في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس: «عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الأعمال، كان في بال المشرّع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحاً لإنهائه بعد».

وجدد ميقاتي دعوته إلى جميع الوزراء «للعودة إلى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما اقتضت الحاجة لعقدها، ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحداً ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم بأحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الإيجابي مع الجميع».

وأضاف: «نحن أمام تحديات كبيرة والكل يتوقع أسبوعاً حافلاً بالملفات قضائياً وفي كل المجالات، وإذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر، من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضرورياً في كل مرة أن يسبق الدعوة إلى عقد جلسة مخاض عسير».

وقال: «صحيح أننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الأمن والاستقرار، وفي أي لحظة نلمس أي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعاً في هذه الملفات».

وعقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس، جلسته الثالثة بعد الشغور الرئاسي، للبحث في جدول أعمال مؤلف من 27 بنداً.