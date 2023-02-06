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تركيا: ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين إلى 2316

من موقع الزلزال
7 فبراير 2023 00:35

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، حداداً وطنياً لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 2316 قتيلاً في تركيا و1348 في سوريا.

وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 فبراير.

وضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا فجر الاثنين وقد بلغت شدته 7.7 درجة.

وأعلنت السلطات التركية ليل الاثنين-الثلاثاء سقوط أكثر من 2316 قتيلاً وإصابة ما يزيد على 13 ألفا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

وعرض عدد كبير من الدول مساعدة أنقرة في إزالة آثار الزلزال.

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
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