الخرطوم تستقبل مبعوثي 6 دول غربية

أسماء الحسيني (الخرطوم)

تستقبل الخرطوم غداً الأربعاء مبعوثي 6 دول غربية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث يصل في التوقيت ذاته المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، والمبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر سارة مونتجمري، كما يصل مبعوثون من فرنسا والنرويج وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

والعنوان الأبرز لهذه الزيارات هو دعم العملية السياسية، وقيام الدولة المدنية في السودان.

وقال نادر السماني الأمين العام لاتحاد الكتاب السودانيين لـ«الاتحاد»، إن هذه الزيارات المتعددة المتزامنة تهدف إلى دعم العملية السياسية الجارية المستندة للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بين قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» وحلفائه والمكون العسكري، كما تعكس حرص الدول الغربية على تعميق علاقاتها مع السودان.

وأوضح أنه ليس من مصلحة أي جهة الآن إلغاء الاتفاق الإطاري أو عرقلة العملية السياسية الجارية؛ لأن المجتمع الدولي بكل تقاطعاته يعي مدى خطورة الأوضاع في السودان وعواقب عدم الاستقرار، وأنه لن يخدم مصالح أي طرف دولي.

فيما قال الكاتب والمحلل السياسي عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة «التيار» لـ«الاتحاد»، إنه من الضروري إرساء الاستقرار في السودان ليستعيد مكانته إقليمياً وعالمياً.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، إن هناك قراراً دولياً بإنهاء حالة عدم الاستقرار في السودان، التي يمكن أن تنعكس وتتمدد في القرن الأفريقي والبحيرات العظمى ومنطقة الساحل؛ ولذا ستلقي القوى الغربية بثقلها وراء الاتفاق الإطاري لإنجاحه الذي تعتبره المشروع الوحيد القابل للبقاء والتطوير، وصولاً لتشكيل حكومة مدنية يستطيع المجتمع الدولي التعامل معها.