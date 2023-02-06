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بريطانيا تستبعد زيادة الإنفاق العسكري

بريطانيا تستبعد زيادة الإنفاق العسكري
7 فبراير 2023 02:38

لندن (وكالات)

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أفاد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أمس، بأنه من غير الممكن زيادة الإنفاق العسكري الحقيقي على خلفية التضخم المرتفع في المملكة.
ووفقاً لوزارة الدفاع البريطانية، يتفق هانت مع تصريحات القادة العسكريين البريطانيين، حول تنامي التهديدات الخارجية في ظل الأزمة في أوكرانيا، لكنه لا يرى إمكانية تخصيص أموال إضافية لتحديث القوات المسلحة الملكية بسبب التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.5%.
وتدفع القيادة العسكرية البريطانية لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد، والتي تبلغ الآن 48.6 مليار جنيه استرليني سنوياً، بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

بريطانيا
وزارة الخزانة البريطانية
المملكة المتحدة
جيريمي هانت
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