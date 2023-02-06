باكستان.. مقتل جندي وإصابة 11 شخصاً في انفجار قنبلة

إسلام آباد (وكالات)

أفادت الشرطة ومسؤولون أمنيون، أمس، أن انفجاراً وقع بالقرب من سيارة تقل قوات باكستانية شبه عسكرية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، أسفر عن مقتل جندي وإصابة 11 شخصاً معظمهم من المدنيين.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد خان، إن الهجوم وقع بالقرب من نقطة تفتيش موسى خان في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان. ولم يعرض مزيداً من التفاصيل.

وبعد وقت قصير من التفجير، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها، قائلة إن الهجوم نفذه انتحاري.

يأتي الهجوم الأخير بعد أسبوع من مقتل 101 شخص في هجوم انتحاري على مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، أثار إدانة، ودفع رئيس الوزراء شهباز شريف إلى عقد اجتماع لسياسيي المعارضة وحلفائه لمناقشة كيفية الرد على تصاعد عنف المتطرفين.

وألقى مسؤولون باكستانيون باللوم على حركة «طالبان» باكستان، التي تحتفظ بملاذ آمن في أفغانستان المجاورة، في التخطيط لتفجير بيشاور.