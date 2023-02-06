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شاهد.. طفلة سورية تنجو من الزلزال ووفاة أمها وأشقائها

الطفلة السورية رغد
6 فبراير 2023 23:46

سارع رجال الإنقاذ في نقل الطفلة السورية رغد إسماعيل إلى بر الأمان من بين أنقاض منزلها الذي انهار بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، لكن معظم أفراد عائلتها لقوا حتفهم، بما في ذلك والدتها.

خرجت رغد محمولة بين ذراعي أحد عمال الإنقاذ دون أن تصاب بأذى من بين الأنقاض في مدينة أعزاز السورية فجر اليوم الاثنين. وقال قريب لها يتولى رعايتها، إن شقيقها وشقيقتها ووالدتها الحبلى لقوا حتفهم.

وفي وقت لاحق من اليوم، تناولت رغد، البالغة من العمر 18 شهراً، قطعة خبز وهي تجلس على وسائد على الأرض تحت بطانية، حيث ساعدت مدفأة في حمايتها من برد الشتاء.

وقال قريبها، الذي ذكر أن اسمه أبو حسام، لـ«رويترز»: «يمكن يكون في خوف على الأب انه يكون مكسور ظهره. البنت بخير وزوجته الحامل توفيت وابنته عمرها خمس سنوات توفيت وابنه عمره أربع سنوات كمان توفي».

وقال أبو حسام، إنه جرى إنقاذ أسرة أخرى في المبنى تتكون من أم وثلاثة أطفال.

 

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المصدر: وكالات
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