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زيارة محتملة لزيلينسكي إلى بروكسل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
6 فبراير 2023 22:25

أفادت مصادر أوروبية الاثنين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يتوجه إلى بروكسل الخميس لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.

في حال تأكدت، ستكون هذه الزيارة الاولى لزيلينسكي لعاصمة الاتحاد الأوروبي منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وأعرب مصدر في البرلمان الأوروبي عن "احتمال عقد جلسة عامة استثنائية الخميس التاسع من فبراير بحضور رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي".

وأكد مصدران برلمانيان آخران طلبا عدم كشف هويتيهما هذه المعلومات.

ويحظى الرئيس الأوكراني بـ"دعوة دائمة" إلى بروكسل، وفق ما ذكر متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

ولم تؤكد الرئاسة الأوكرانية من جهتها هذه الزيارة.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
بروكسل
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