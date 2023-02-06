الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ولي العهد السعودي يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال

الأمير محمد بن سلمان
6 فبراير 2023 22:23

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، فجر اليوم الإثنين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ،أوردته وكالة الاناضول التركية للأنباء.

وقدم بن سلمان تعازيه في ضحايا الزلزال، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 6ر7 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

كانت  وزارة الخارجية السعودية، قد ذكرت في بيان صحفي في وقت سابق من  اليوم الاثنين، "تتابع المملكة عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من جهورية تركيا، وسوريا، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات".

وأعربت الوزارة "عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وأكدت سفارة المملكة في تركيا، أنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة بالزلزال.

أخبار ذات صلة
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
الزلزال
تركيا
السعودية
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
عربي ودولي
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
اليوم 07:56
مودي
مودي يفتتح أكبر مصنع للطائرات المروحية في الهند
اليوم 07:52
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©