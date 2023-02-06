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الأمم المتحدة تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

الأمم المتحدة تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال
6 فبراير 2023 21:40

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه العميق إزاء الخسائر الفادحة التي سببها زلزال ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في وقت سابق اليوم.

وقال غوتيريش في بيان "قلبي يخاطب أهل تركيا وسوريا في هذه الساعة المأساوية"، وأبعث بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة إلتزامها بدعم الاستجابة، لافتا إلى أن فرق الأممية تعمل حاليا على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة.

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
الأمم المتحدة
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