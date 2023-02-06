الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«العالمي للتسامح والسلام» يدعو إلى تقديم يد العون إلى سوريا وتركيا

«العالمي للتسامح والسلام» يدعو إلى تقديم يد العون إلى سوريا وتركيا
6 فبراير 2023 21:00

دعا المجلس العالمي للتسامح والسلام، الدول والمؤسسات ذات الصلة، إلى تقديم يد العون، بهدف تعزيز جهود الإنقاذ الجارية في كل من سوريا وتركيا، جراء الزلزال الذي ضرب البلدين اليوم، وأسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.

وتقدم معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان له اليوم الاثنين، بصادق التعازي والمواساة، لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والشعبين السوري والتركي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين .

وأعرب الجروان عن تضامن المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة شركائه وأعضائه مع أسر الضحايا، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الموتى بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
المصدر: وام
زلزال
تركيا
سوريا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
عربي ودولي
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
اليوم 07:56
مودي
مودي يفتتح أكبر مصنع للطائرات المروحية في الهند
اليوم 07:52
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©