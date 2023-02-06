قادة العالم يعزون أردوغان والأسد في قتلى الزلزال

قدم قادة العالم تعازيهم للحكومة التركية والسورية في ضحايا الزلزال المدمر، الذي وقع فجر اليوم الاثنين، وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص وآلاف المصابين وأدى إلى خسائر مادية فادحة.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين عن "حزنه الكبير" واعدا بتقديم المساعدة بعد الزلزال بقوة 7,8 درجات الذي ضرب تركيا وسوريا موقعا أكثر من 1800 قتيل.
وكتب بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّا كانت".
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين تعازيه لرئيسي تركيا وسوريا وأكد استعداد بلاده لتقديم مساعدة بعد الزلزال الذي اسفر عن سقوط مئات القتلى في البلدين.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن بوتين قدم إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "تعازيه الحارة" وأكد استعداد روسيا "لتقديم المساعدة اللازمة".
وفي بيان آخر موجه إلى الرئيس السوري بشار الأسد أعرب بوتين عن "حزنه" وعرض "كل المساعدة الضرورية" بعد هذه الكارثة.
وأعربت الحكومة اليابانية، على لسان وزير شؤون الحكومة هيروكازو ماتسونو، اليوم عن تعازي اليابان للعائلات المفجوعة بضحايا زلزال تركيا والدول المجاورة.
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومة بلاده بتقديم مساعدات لأسر الضحايا والمصابين في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأودى باكثر من 1500 شخص، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الإثنين.
وقال البيان إن الملك عبد الله "وجه بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين في البلدين، خلال برقيتي تعزية وجههما للرئيس السوري بشار الأسد، وللرئيس التركي رجب طيب إردوغان".
وعبر الملك في البرقيتين عن "خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي ولأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".
وأعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعددا من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وتقدمت -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية- بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركى والسورى فى هذا المصاب الأليم، مؤكدةً استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداد بلاده لتقديم المساعدة لتركيا وسوريا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة بالبلدين صباح اليوم الاثنين، واصفا الوضع بـ"الفاجعة والمأساة الإنسانية".
وقال تبون، في برقية بعث بها إلى نظيره السوري بشار الأسد: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا الشقيقة صبيحة اليوم، مخلفا آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة".
وتوجه تبون، ببرقية مماثلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إثر الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرق تركيا، مخلفا الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى ومحاصرين ما يزالون تحت الأنقاض.
وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد وقدم تعازيه في قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد اليوم الاثنين وتعهد بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي وقع على الحدود التركية-السورية.
وكتب شولتس في برقية تعزية اليوم الاثنين: "علمت بجزع كبير بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الزلازل التي ضربت منطقة غازي عنتاب".