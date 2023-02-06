الاتحاد الأوروبي: نشر 10 فرق للبحث والإنقاذ بعد الزلزال في تركيا
من موقع الزلزال
6 فبراير 2023 18:08
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين اليوم الاثنين إنه تم نشر أكثر من 10 فرق للبحث والإنقاذ من دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا.
وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان «تم بسرعة نشر عشرة فرق للبحث والإنقاذ بالمدن من بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا واليونان والمجر ومالطا وهولندا وبولندا ورومانيا لدعم المسؤولين على الأرض».
كما عرضت إيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا إرسال فرق إنقاذ على تركيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد أيضا لدعم المتضررين في سوريا، لكنه أشار إلى إنه لم يتلق بعد طلبا من الدولة السورية لتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تنسق المساعدة من الاتحاد والدول الأوروبية الأخرى.