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إسرائيل ترسل مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال «المدمر»

من موقع الزالزال في تركيا
6 فبراير 2023 17:03

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حكومته تجهز مساعدات طبية وإغاثية لإرسالها إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين وأودى بحياة المئات.

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات الإثنين جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقال نتانياهو في بيان "بناء على طلب الحكومة التركية أصدرت تعليماتي لجميع السلطات بالاستعداد الفوري لتقديم المساعدات الطبية وأدوات البحث والإنقاذ".

وأكد رئيس الوزراء أن "وزيري الخارجية والدفاع على اتصال بنظرائهما الأتراك وسنتفق في الساعات المقبلة، على إرسال بعثة".

وقدم نتنياهو تعازيه للشعب التركي.

وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو أبلغه أن تركيا "ترحب بالمساعدات الإسرائيلية".

 

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المصدر: وكالات
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