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إقليم كردستان العراق يوقف تصدير نفطه عبر ميناء تركي

صهريج لتخزين النفط ومعدات لخطوط أنابيب النفط الخام
6 فبراير 2023 16:50

قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين إن الإقليم أوقف مؤقتا تدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا.

وأضافت الوزارة في بيان أن تصدير النفط سيُستأنف بعد "الانتهاء من الفحص الدقيق لخطوط الأنابيب".

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المصدر: وكالات
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النفط
إقليم كردستان
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