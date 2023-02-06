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أردوغان: الزلزال أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود

من مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة
6 فبراير 2023 16:25

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 912 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من خمسة آلاف جراء زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب وسط وجنوب تركيا خلال الليل.

ووصف أردوغان الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى.

وضرب الزلزال إقليم كهرمان مرعش وهز وسط وجنوب تركيا وشمال سوريا خلال الليل وتلاه زلزال قوي آخر بلغت قوته 7.7 درجة في ذات المنطقة في حوالي الساعة 1025 بتوقيت جرينتش.

وأشار أردوغان إلى أن 2818 مبنى انهار بعد الزلزال الأول ووصف الأمر بأنه "أكبر كارثة" تمر بها البلاد منذ زلزال قوي ضرب إقليم أرزنجان شرق البلاد في عام 1939.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة "الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور".

وتابع قائلا "لا نعرف إلى أي مدى سيرتفع عدد الضحايا لدى تواصل جهود رفع أنقاض العديد من البنايات في منطقة الزلزال".

وأشار إلى أن نحو تسعة آلاف يشاركون في عمليات الإنقاذ وأن بلاده تلقت عروضا لتقديم المساعدة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي و45 دولة.

وذكر أن عدد المصابين وصل حتى الآن إلى 5385 من بينهم 2470 انتشلوا من تحت الأنقاض.

وقال "اليوم هو اليوم الذي يقف فيه 85 مليونا على قلب رجل واحد".

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المصدر: وكالات
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تركيا
رجب طيب أردوغان
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