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بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة سوريا وتركيا بعد الزلزال القوي

بوتين
6 فبراير 2023 15:50

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة أودى بحياة أكثر من 900 وتسبب في إصابة الآلاف في البلدين.

وذكر بوتين في رسالته إلى أردوغان اليوم الاثنين "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق الناتج عن زلزال قوي في بلدكم".

وأضاف "نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن".

وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

 

 

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المصدر: وكالات
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تركيا
بوتين
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