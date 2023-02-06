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زلزال ثان بقوة 7.6 درجة جنوب تركيا

يبحث الناس عن ناجين تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال الذي ضرب ديار بكر
6 فبراير 2023 15:09

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إنها قامت بتسجيل زلزال ثان مركزه كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد بقوة 7.6 درجة اليوم الاثنين.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات وكان مركزه منطقة البستان في إقليم كهرمان مرعش.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين ضرب زلزال قوي ذات المنطقة مما أسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين.

 

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المصدر: وكالات
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