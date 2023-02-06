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الأسد يعقد اجتماعاً طارئاً بعد الزلزال المدمر

الرئيس السوري بشار الأسد
6 فبراير 2023 10:56

ترأس الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللازمة.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الاستنفار في كافة وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن 516 إصابة و111 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوبي تركيا وشمال وغرب سوريا وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

من جهته قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا.

وأكد أحمد أن الزلزال الرئيسي قوته 7.7 حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليست هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض.

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
بشار الأسد
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