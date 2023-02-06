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الدفاع المدني السوري: ضحايا عالقون تحت الأنقاض بعد الزلزال

أشخاص يبحثون بين أنقاض مبنى منهار عن ضحايا وناجين إثر زلزال ضرب بلدة جندريس بريف مدينة عفرين
6 فبراير 2023 08:37

قال الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين إن الزلزال القوي الذي هز تركيا وشمال سوريا خلف "عشرات الضحايا وهناك العديد من العالقين تحت أنقاض" المباني المنهارة في شمال غرب البلاد.

وأضاف الدفاع المدني، في منشور على تويتر أن المجموعة التطوعية تعمل على إنقاذ الموجودين على قيد الحياة.

وقال مسؤول صحي سوري إن عدد القتلى في سوريا جراء زلزال تركيا ارتفع إلى 62 شخصا. وقال مساعد وزير الصحة السوري، إن 42 شخصا قتلوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في البلاد في زلزال يوم الاثنين. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة "سانا" عن معاون وزير الصحّة أحمد ضميرية قوله إنّ هناك 42 قتيلا و200 إصابة في حلب وحماة واللاذقيّة جرّاء الزلزال، مشيرا إلى أنّ الحصيلة غير نهائيّة.

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
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عفرين
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