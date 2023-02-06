الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البحوث الفلكية المصري: زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب البلاد

البحوث الفلكية المصري: زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب البلاد
6 فبراير 2023 07:58

 قال معهد البحوث الفلكية المصري إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد في وقت وقعت فيه هزات قوية في سوريا ولبنان، على خلفية الزلزال الكبير جنوبي تركيا، وفقاً لـ RT.

ولم يرد ما يفيد بوقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات، إذ أكد مسؤولو محافظة البحر الأحمر عدم تلقيهم أي بلاغات بشأن وقوع أضرار في المنشآت أو المباني أو خسائر بشرية، بعد تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج السويس لهزة أرضية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ولم يعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي تفاصيل تتعلق بوجود توابع لزلزال الغردقة، وهو ما يجعل حدوث توابع له أمر غير وارد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، أنباء عن  حدوث زلزال شعر به سكان القاهرة، وكتب عدد كبير من النشطاء على صفحاتهم أن الزلزال الذي شعر به سكان العاصمة كان قويا واستمر لثواني معدودة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن زلزالا بقوة 7.9 درجات ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم.

كما أظهرت لقطات فيديو خروج عدد من الأهالي الى الشوارع في سوريا ولبنان جراء الهزة الأرضية القوية الناتجة عن زلزال قوي ضرب تركيا.

أخبار ذات صلة
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا لأكثر من 4 آلاف قتيل
المصدر: وكالات
مصر
زلزال
تركيا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
عربي ودولي
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
اليوم 07:56
مودي
مودي يفتتح أكبر مصنع للطائرات المروحية في الهند
اليوم 07:52
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©