صور.. زلزال عنيف يهز وسط تركيا

قال شهود ومحطات إذاعية إن زلزالا بلغت قوته 7.9 درجة هز جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.



وقال حاكم إقليم شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا صالح أيهان على تويتر "لدينا مبان مدمرة "وحث الناس على الانتقال إلى مواقع آمنة.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، فيما قال مصدر في الجهاز الحكومي في حماة إن عدة مبان انهارت هناك.