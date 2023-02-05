اليمن: تداعيات إنسانية كارثية للاعتداءات الحوثية

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

أكدت الحكومة اليمنية على التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، مشيرةً إلى أنها تخوض حرباً ضد عدو يهدد الجميع بدعم وتنسيق مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وفداً ألمانياً التقاه أمس، في عدن، أمام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد العليمي التأكيد على الدور الألماني المهم في المنظومة الأوروبية، وأهمية الانتقال من الدور الإغاثي إلى مرحلة الدعم الاقتصادي والإنمائي، والتدخلات الأكثر استدامة عبر السلطات والمجتمعات المحلية.

في غضون ذلك، بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري أمس، في عدن، مع وفد أميركي، تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف.

وشدد وزير الدفاع اليمني على ضرورة أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين في استعادة الدولة والجمهورية وعودة النظام الديمقراطي، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تدعي «الحق الالهي» بالحكم وتريد فرضها على الشعب بالقوة.

‏وقال وزير الدفاع «نحن نخوض حرباً ضد عدو يهدد الجميع وانتم أول من خرج من اليمن مكرهاً بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية بدعم وتنسيق مع المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة، ليس لاستهداف اليمن واستقراره فحسب بل لتهديد المنطقة والعالم، وذلك ما تجلى بوضوح من خلال استهداف إمدادات الطاقة العالمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يعرض المصالح الحيوية العالمية لمخاطر محدقة، إذا لم يتم ردع هذه الجماعة الإرهابية».

وأوضح الفريق الداعري أن «تساهل المجتمع الدولي تجاه الميليشيات الحوثية، واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية والطيران المسير لها، سيشكل تهديداً للاستقرار في المنطقة والعالم في ظل تماهي وصمت مستغرب من الدول الفاعلة والمنظمات الدولية».

وتمثل الميليشيات الإرهابية تهديداً مباشراً للملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطراً على الأمن والسلم الدوليين، حيث أحبطت القوات اليمنية المشتركة عدة تحركات للميليشيات حاولت خلالها استهداف أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

واعتبر المحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي أن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية عام 2014 هدد الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من السفن تعرضت للاستهداف، عبر القوارب المفخخة والألغام البحرية، والقرصنة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وأوضح المحلل السياسي اليمني في تصريح لـ«الاتحاد» أنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1983، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام 2005، يعد ما تقوم به ميليشيات الحوثي «إرهاباً دولياً»، يهدد سلامة السفن وأمن الركاب والأطقم البحرية.

وشدد اليوسفي على أن جرائم «الحوثي» تضع مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي لتطبيق القانون على هذه الجماعة الإرهابية، مؤكداً أن ذلك جناية تستوجب تقديم الميليشيات للمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، أكد المحلل السياسي والكاتب اليمني محمود الطاهر أن الميليشيات الإرهابية قد تستمر بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي، طالما بقيت في شكلها الحالي والاستجداء الدولي لها، مستبعداً توقف الميليشيات عن هذه الجرائم.

ونو الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد» إلى استهداف الحوثي لموانئ النفط اليمنية، أنه دليل على إرهابه وخطره، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التهاون مع هذا العمل الإجرامي.

واحبطت القوات الأميركية عدة عمليات تهريب أسلحة للحوثيين خلال الشهرين الماضيين، واحتجزت القوات الفرنسية الخاصة زورقاً محملاً بأسلحة وذخائر كانت في طريقها أيضاً للحوثيين وتم ضبط أكثر من 3000 بندقية ونصف مليون طلقة ذخيرة و20 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات.

وشدد الطاهر على أن جرائم وانتهاكات الحوثي لن تتوقف ما لم تكن هناك قوة ردع لها، وعلى الجميع أن يتعاملوا مع هذه الجماعة على أنها طرف إرهابي غاصب، اتخذ ملايين اليمنيين دروعاً بشرية، وعلى العالم التحرك لإنقاذهم من هذا الإرهاب.