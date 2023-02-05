جيش السودان: ملتزمون بحماية الدستور والنظام الديمقراطي

أسماء الحسيني، شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

رهن مجلس السيادة في السودان استمرار القوات المسلحة في «الاتفاق الإطاري» بانضمام قوى سياسية أخرى معقولة ومقبولة للمشاركة في حل الأزمة المستمرة في البلاد منذ أشهر، مؤكداً أن الجيش ملتزم بحماية الدستور والنظام المدني الديمقراطي.

وقال عضو مجلس السيادة في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي، الذي وصل مع وفد إلى كادقلي بولاية جنوب كردفان في زيارة رسمية، أمس، إن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» ليست كافية لحل المشكلة السياسية، مؤكداً أن القوات المسلحة «خارج العملية السياسية».

وأشار إلى أن «الجيش السوداني يريد حداً أدنى معقولاً ومقبولاً لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي»، داعياً كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لـ«أن يفتحوا صدورهم ويقبلوا الآخرين للتوصل إلى اتفاق بدرجة مقبولة من الناس، لأنه لا يوجد توافق كامل».

وأوضح أن «بعض الظروف جعلت القوات المسلحة تعود لتكون جزءاً من الحوار»، لافتاً إلى أنها «لن تمضِي فيه ما لم تأتِ قوى أخرى معقولة ومقبولة، لأن الحل الذي سيخرج من الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق ستكون القوات المسلحة مسؤولة عن حمايته».

وذكر أن «القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الدستور والنظام المدني الديمقراطي»، لافتاً إلى أنه إذا كان «المخرج من الحوار دستور، فقانون القوات المسلحة معني بحمايته»، مشترطاً أن يكون الدستور متوافقاً عليه لحمايته.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أمس الأول، جميع الأطراف إلى الكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية أسوة ببعض الدول التي مرت بتجارب مماثلة.

وشدد البرهان، في خطاب خلال جولة بولاية نهر النيل شمالي السودان، على أن القوات المسلحة «لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه، بل تسعى إلى أن يتوافق السودانيون ويتحدوا لإخراج البلاد من وضعها الراهن». ووقَّعت القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي «اتفاقاً إطارياً» لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام. وتوقع خبراء ومحللون سياسيون أن تثير تصريحات كباشي الكثير من ردود الأفعال، وتفتح الباب لتكهنات بشأن العملية السياسية الجارية التي تجد قبولاً كبيراً ودعماً من المجتمع الدولي.

وتساءل الكاتب والمحلل السياسي السوداني موسى جودة، في تصريحات لـ«الاتحاد» عما إذا كان هذا الحديث يمثل رأي كباشي الشخصي أم موقف المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى تزامن حديث كباشي مع إشارات وتلميحات بهذا الشأن حملها خطاب الفريق عبد الفتاح البرهان.

كما قال مبارك الفاضل المهدي رئيس «تحالف التراضي الوطني» لـ«الاتحاد» إنهم سيخرجون بوثيقة توحد القوى السياسية والمجتمعية من أجل تأسيس سلطة انتقالية تضع أسس تشكيل حكومة انتقالية، وبرنامجاً للحكومة أهم ما يتضمنه برنامج اقتصادي إسعافي، وتنفيذ اتفاق السلام، وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم وعقد المؤتمر الدستوري والإعداد للانتخابات العامة.

فيما قال محمد حمد سعيد القيادي بقوى الحرية والتغيير «الكتلة الوطنية» لـ«الاتحاد»، إن المشاركين في اجتماعات القاهرة ليسوا ضد الاتفاق الإطاري، وإنما ضد المنهجية التي أنجز بها الاتفاق، مؤكداً أن الأوضاع في السودان تحتم على الجميع الآن الحوار والتوافق لإنقاذ أوضاع البلد بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

ورغم تفاؤل المجتمع الدولي بـ«الاتفاق»، إلا أن الخلافات بين الفرقاء ما زالت تعيق مسيرة الاتفاق نحو تشكيل حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة وتحقيق الاستقرار.

وأكد خبراء ومحللون أن خلافات المصالح بين القوى السياسية السبب الرئيس وراء عدم الالتفاف حول «الاتفاق الإطاري».

وقالت الباحثة السياسية في جامعة الخرطوم أسمهان إبراهيم، إن الاتفاق نتاج تسوية سياسية بين الجيش والمدنيين برعاية «الآلية الثلاثية» و«الآلية الرباعية»، معتبرةً أن قوى «الحرية والتغيير» تمثل الجانب المدني، وتتمتع بكافة الصلاحيات من تكوين حكومة وقضاء وتفكيك نظام البشير.

وأشارت الباحثة السودانية، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أنه بناء على ذلك قوبل الاتفاق برفض واسع، لأنه لا تمثله إلا جماعة محدودة وصغيرة ولا تحظى بتأييد الشارع، وهناك إقصاء للمكونات السياسية الأخرى، معتبرةً أن الحل الوحيد هو إجماع شامل دون تمييز سياسي لجهة دون غيرها، وهذا لا يتأتى إلا بالتنازلات.

وشددت أسمهان على أن أفضل سيناريو لفض النزاعات هو توسيع دائرة المشاركة بلا إقصاء وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، بعيداً عن الأحزاب وتدخلاتها السياسية التي تزيد الأوضاع تأزماً.

بدورها، اتفقت أستاذ العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم الدكتورة تماضر الطيب حول أن المصالح والصراع على السلطة من الفرقاء السبب وراء الخلافات حول الاتفاق الإطاري.

وأكدت الطيب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مطالب الشارع لابد أن تكون المعيار الوحيد لأي اتفاق وليس مصالح وأهداف من الأطراف التي تغيرها حسب الظرف والتوقيت.