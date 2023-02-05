الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مخاوف من ظهور بؤر جديدة لـ«داعش» في سوريا

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة (أرشيفية)
6 فبراير 2023 01:16

أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة سوريا وتركيا بعد الزلزال القوي

غداة أعلان التحالف الدولي ضد «داعش» وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» تطهير مدينة الرقة ومحيطها من عناصر التنظيم الإرهابي واعتقال 210 عناصر، تجددت المخاوف من عودة ظهور التنظيم في مناطق أخرى في سوريا، بالتزامن مع تعدد العمليات التي أعلن مسؤوليته عنها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتبنى التنظيم خلال الأشهر الـ7 الأخيرة، 34 عملية إرهابية في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وأسفرت عن مقتل 51 شخصاً بينهم مدنيون، وعناصر من الجيش السوري. وحذر المحلل السياسي السوري، عمار وقاف، مدير مؤسسة «غنوسوس للأبحاث» في بريطانيا، من خطورة بقاء بعض قادة تنظيم «داعش» الذين يجدون بيئة حاضنة تحميهم في أوساط الجماعات والمنظمات المتطرفة الأخرى، وهو ما يُعد أحد الأسباب الرئيسة لعودة التنظيم في سوريا مرة أخرى.
وخلال يناير الماضي، نفذ التنظيم 14 عملية إرهابية في سوريا، رغم الحملات الأمنية الموسعة المضادة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بدعم من قوات التحالف الدولي.
وفي وقت سابق، أكد عسكريون ومسؤولون بالأمن القومي الأميركي أن عودة التنظيم قد تحدث خلال العام الجاري في ظل وجود ظروف مهيأة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وبحسب تقرير أعده مركز مكافحة التطرف «CEP» فإن عمليات «داعش» تصاعدت بشكل لافت في وسط سوريا خلال مارس من العام 2022، بلغت 17 عملية أسفرت عن مقتل واصابة العشرات في حمص ودير الزور والرقة وحلب وحماة، وأرجع المركز أحد أسباب هذا التصعيد إلى نجاح «داعش» في التمركز بمناطق البادية. وقال الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أحمد بان لـ«الاتحاد» إن «داعش» لديه خطة لإعادة بعث خلاياه الإرهابية بمناطق عدة في سوريا والعراق، وهذه المناطق تحتل في وعيه مكانة راسخة.
وأوضح أنه رغم تمدد التنظيم فى بؤر بديلة فى أفريقيا وأفغانستان إلا أنه لا زال متمسكاً بإعادة قوته في سوريا والعراق وفق استراتيجية «المناوشة والانهاك»، والتمسك بانتظار لحظة مواتية قد تصنعها قلاقل أو اضطرابات أو فوضى أمنية تعود أن يتغذى عليها.
وأوضح المحلل السياسي أن وجود بيئة حاضنة لقادة التنظيم في أوساط الجماعات المتطرفة يُصعّب من مهمة ملاحقتهم، وفي نفس الوقت يُتيح لهم الفرصة لتجنيد مقاتلين جدد لاستغلالهم في تنفيذ عمليات إرهابية.
وبحسب خبراء أوروبيين، فإن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للشرق الأوسط، في ظل وجود تقارير تشير إلى أنه يسعى للإفراج عن 10 آلاف من مقاتليه المعتقلين في سوريا خلال العام الجاري.

سوريا
داعش
الإرهاب
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©