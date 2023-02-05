الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مباحثات ليبية - أممية حول سبل إجراء الانتخابات في أقرب وقت

مباحثات ليبية - أممية حول سبل إجراء الانتخابات في أقرب وقت
6 فبراير 2023 01:16

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
ليبيا تستنفر ضد وباء «أخطر من كورونا»
حفتر يبحث مع باشاغا ملف مكافحة الإرهاب في ليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد عبدالله باتيلي، مقترحات جادة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة وباتيلي، في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الليبية. وأفاد البيان، بأن الجانبين ناقشا عددا من المقترحات لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.
كما بحث الجانبان نتائج اللقاءات والمشاورات الأخيرة التي أجراها باتيلي مع الأطراف المحلية والدولية.
وقال البيان: إن «الجانبين أكدا ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات».
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلة من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية.
وأمس الأول، اجتمع باتيلي مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في طرابلس، وقال في تغريدة له على «تويتر»، إنهم طالبوا بـ«توحيد المؤسسات كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد».
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ولحلّ ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن تلك المفاوضات متعثرة بسبب اختلاف المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن جمود سياسي.

ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
طرابلس
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©