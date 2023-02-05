مباحثات ليبية - أممية حول سبل إجراء الانتخابات في أقرب وقت

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد عبدالله باتيلي، مقترحات جادة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة وباتيلي، في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الليبية. وأفاد البيان، بأن الجانبين ناقشا عددا من المقترحات لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

كما بحث الجانبان نتائج اللقاءات والمشاورات الأخيرة التي أجراها باتيلي مع الأطراف المحلية والدولية.

وقال البيان: إن «الجانبين أكدا ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات».

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلة من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية.

وأمس الأول، اجتمع باتيلي مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في طرابلس، وقال في تغريدة له على «تويتر»، إنهم طالبوا بـ«توحيد المؤسسات كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد».

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ولحلّ ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن تلك المفاوضات متعثرة بسبب اختلاف المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن جمود سياسي.