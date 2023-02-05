حملة تطعيم لمكافحة «الكوليرا» شمالي سوريا

دمشق (الاتحاد)

تشهد مناطق شمالي سوريا استعدادات لإجراء حملة تطعيم مرتقبة بلقاح الكوليرا مع وصول جرعات من اللقاح إلى المنطقة قبل أيام. وأرسلت منظمة الصحة العالمية قبل 10 أيام لقاحات الكوليرا إلى مناطق شمالي سوريا بعد نحو 4 أشهر من بدء تفشي المرض.

وشهد الشمال السوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية آلاف الإصابات بالمرض، الذي تسبب بوفاة العشرات، في ظل ضعف البنية التحتية الصحية وعجز الإدارات المحلية والمنظمات عن وقف تفشيه.

وأسهم في تفشي المرض كثرة مخيمات النازحين التي تفتقد لشروط النظافة، وكذلك نقص المياه الصالحة للشرب، والتلوث الناجم عن مشاكل في شبكات الصرف الصحي. وكانت المنظمات المحلية ومعها السكان انتقدت المنظمات الدولية لتباطؤها في إرسال اللقاحات إلى الشمال السوري المكتظ بالمخيمات.

وأشار مصدر محلي أن الحملة ستستمر 10 أيام عمل وسيشارك فيها أكثر من 1400 فريق، وكل فريق سيتألف من متطوعين اثنين.

ولفت المصدر إلى أن الحملة ستنفذ في المناطق الأكثر خطورة وذات الكثافة الأكبر بالمخيمات والتي سجلت أعلى نسبة من الإصابات في الفترة السابقة.

وبيّن أن المناطق المذكورة هي نواحي بلدات «معرة مصرين والدانا وسرمدا» والمخيمات المحيطة بهما وكافة ومخيمات أطمة، إضافة إلى مدينة اعزاز ومخيماتها وقراها.